Il principe Harry ha un nuovo lavoro: ecco cosa fa

Il divorzio dalla Royal Family non ha di certo spaventato il principe Harry né sua moglie Meghan Markle: i due, dopo essere volati in America, si sono rimboccati le maniche e hanno entrambi un lavoro prestigioso.

L’attrice americana sta portando avanti la sua seconda gravidanza, ma è molto probabile che presto tonerà sul set. I due hanno anche infatti firmato un miliardario contatto con la piattaforma streaming Netflix.

Ma non solo: il principe Harry diventa anche dirigente di una startup. SI tratta di un’idea imprenditoriale di San Francisco, Harry andrà infatti a lavorare nella prestigiosa Silicon Valley, l’area di San Francisco dedicata alla tecnologia: lì ci sono moltissime azienda da Facebook a Google.

Il ruolo in BetterUp (la start up di cui farà parte) è quello di Chief impact Officer, ovvero “responsabile dell’impatto della società”). Il ragazzo è comprensibilmente emozionato per il ruolo che andrà a ricoprire: si tratterà infatti di strategie ed eventi di beneficienza. Ha commentato così il suo ingresso nel mondo del lavoro:

È un ruolo significativo e importante. Ciò che ha attirato la mia attenzione su BetterUp è che la missione che ha l’azienda, quella di sbloccare il potenziale delle persone ovunque ci sia bisogno di innovazione, impatto e integrità. Il loro team ha portato a termine quel lavoro da anni. (…) Personalmente, trovo che lavorare con un coach di BetterUp sia stato preziosissimo. Sono stato associato a un coach davvero eccezionale che mi ha fornito buoni consigli e una nuova prospettiva

Insomma, nessun danno di immagine dopo la “scandalosa” intervista rilasciata a Oprah Winfrey. I duchi di Sussex sono pronti a rimboccarsi le maniche e a farcela da soli, nonostante (a detta loro) la famiglia reale li avrebbe lasciati senza soldi presto hanno rimediato.