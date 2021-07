Tutti abbiamo visto la vittoria della Nazionale italiana a Wimbledon: la partita Italia-Inghilterra è stata seguitissima e subito dopo la vittoria anche i meme hanno invaso il mondo del web. Tra questi ci sono stati quelli rivolti alla famiglia Reale, impossibile dimenticare la faccia del Principe William, del piccolo George e della meravigliosa Kate Middleton.

Tuttavia, ora, il Principe William ha rotto il silenzio per una vicenda ben meno sportiva. Il razzismo, purtroppo, è stato di nuovo protagonista di questo evento sportivo.

Il tutto è scaturito dall’errore ai rigori di Rashord, ma presi di mira sono stati anche Sancho e Saka: i tre calciatori afrodiscendenti sono stati insultati troppe pesantemente sui social e tra i commenti spuntantesi frasi razziali.

Anche la stessa Uefa ha condannato gli atteggiamenti dei tifosi ed ha diramato un comunicato stampa:

L’Uefa condanna con forza i disgustanti insulti razzisti rivolti a diversi calciatori dell’Inghilterra sui social media dopo la finale dell’Europeo, per i quali non c’è spazio nel calcio né nella società. Sosteniamo la richiesta dei giocatori e della Federazione inglese per punizioni dure il più possibile.

Sulla questione è intervenuto anche il fratello di Harry, il principe William ha infatti rotto il silenzio spiegando:

Sono disgustato dagli insulti razzisti rivolti ai giocatori dell’Inghilterra dopo la partita di ieri sera. È totalmente inaccettabile che i giocatori debbano sopportare questo comportamento ripugnante. Deve finire ora e tutti coloro che sono coinvolti dovrebbero essere ritenuti responsabili.

Insomma, anche un grande evento sportivo come questo si è trasformato in un triste scenario che non ha fatto altro che alimentare l’odio razziale.