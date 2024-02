Il programma completo della terza serata del Festival di Sanremo

Enorme successo anche per la seconda serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Scopriamo ora quale sarà il programma della terza serata, con il nome della co-conduttrice, gli ospiti che saliranno sul palco dell’Ariston e le combinazioni di artisti presentatori e che si esibiranno.

Oltre il 60% di share per il Festival di Sanremo anche nella seconda serata, condotta ancora magistralmente da Amadeus, che è stato affiancato da Giorgia nel ruolo inedito di co-conduttrice. Commovente il momento in cui è apparso Giovanni Allevi, un po’ meno quello in cui è salito sul palco John Travolta. Comunque apprezzatissime tutte le esibizioni dei primi 15 artisti in gara, con la classifica finale di serata che ha visto al primo posto Geolier, al secondo Irama, al terzo Annalisa, al quarto Loredana Bertè e al quinto Mahmood.

Questa sera, oltre al ritorno di Gianni Morandi, ci sarà l’attrice e comica Teresa Mannino nel ruolo di ‘co-co’. Moltissimi anche gli ospiti. Ci saranno poi Sabrina Ferilli che presenterà la nuova fiction ‘Gloria‘, Edoardo Leo, protagonista dell’altra fiction ‘Il clandestino‘ ed Eros Ramazzotti per celebrare i 40 anni del suo successo ‘Terra promessa’.

Stefano Massini e Paolo Jannacci si esibiranno in un brano dedicato a tutte le vittime che hanno perso la vita sul posto di lavoro, mentre il super ospite internazionale sarà il premio Oscar Russell Crowe, nelle vesti però di cantante.

Sul palco allestito a Piazza Colombo si esibiranno le conduttrici del prefestival, Paola e Chiara, mentre nello stage a bordo della Costa Crociere ci sarà il rapper Bresh.

Ecco invece i nomi degli artisti cantanti e dei rispettivi cantanti presentatori, nell’ordine in cui saliranno sul palco dell’Ariston: