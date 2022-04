Durante la puntata di Amici di Maria De Filippi, andata in onda ieri pomeriggio, la famosa conduttrice ha raccontato un episodio molto personale, che le è accaduto diverso tempo fa.

Mentre parlava con Luigi Strangis, uno degli allievi della squadra di Rudy Zerbi e ascoltava il suo lungo sfogo, Maria De Filippi si è rivista in lui.

Il ragazzo soffre di diabete e a volte si ritrova in difficoltà. Deve riuscire a controllare le sue emozioni, per fare in modo che la glicemia non peggiori. Alle telecamere del programma tv Amici, ha spiegato che l’adrenalina non fa fare effetto all’insulina.

Con il tempo ha imparato a controllare il suo corpo e le sue sensazioni, che gli danno l’impressione che stia per svenire davanti agli occhi di tutti.

È proprio in quel momento che Maria De Filippi ha ricordato una sua esperienza personale, che le è accaduta durante una vecchia diretta di Amici.

La conduttrice iniziò ad accusare un malore, che le diede una sensazione di svenimento e in quel momento non riuscì ad andare avanti con il programma televisivo, tanto che dovette lasciare le redini all’ex autore Luca Zanforlin. Ecco le sue parole:

Eravamo in diretta dire, dissi ok sto per svenire. Avevo quella sensazione, mi prende il panico, svenire lì era un disastro. All’epoca c’era Luca Zanforlin vicino a me, dissi continua tu e scappai fuori. Vidi che la pressione era ok, pian piano rientrai. Non so cosa successe, per un anno mi sono trascinata la paura. Se l’avessi avuta tutti i giorni non sarebbe stato facile.

Maria De Filippi ha voluto mostrare comprensione e vicinanza a Luigi, durante il suo lungo sfogo. Il ragazzo le ha però spiegato che con il tempo ha imparato a gestire le emozioni. Delle volte quando sente la sensazione di svenimento, chiede subito dello zucchero. Ha imparato ad ascoltare il corpo e a guardare le mani quando qualcosa non va, così da intervenire subito.