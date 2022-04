Un grave ed improvviso lutto è quello che ha colpito la conduttrice Licia Colò e tutta la sua famiglia. La mamma Marta, dopo una battaglia durata 4 lunghi anni, è morta e la figlia ha voluto informare tutti della perdita subita, perché la signora era molta conosciuta.

Una perdita dolorosa che ha spezzato i cuori di tutti, ma soprattutto dei suoi cari. In tanti hanno voluto commentare il suo post con parole d’affetto e di cordoglio per questo momento difficile che stanno vivendo.

Licia Colò era figlia unica. Si è sposata con il pittore Alessandro Antonino e dalla loro unione è nata una figlia, chiamata Liala. La mamma Marta era separata dal suo papà Giancarlo, ma la donna ha sempre detto che hanno continuato ad avere dei buoni rapporti.

Nel 2018 i medici hanno scoperto che la signora era affetta da una grave malattia. Per questo da quel momento ha iniziato tutte le terapie.

La battaglia che è stata costretta ad affrontare è stata lunga, dolorosa e straziante. I suoi familiari non l’hanno mai lasciata sola ed hanno sempre sperato in una guarigione. Purtroppo però, i loro desideri non si sono avverati.

Nella giornata di giovedì, il cuore della signora ha cessato di battere. Ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita di tutti i suoi cari. La stessa conduttrice, nonostante la perdita subita, ha voluto informare tutti del lutto che ha colpito la sua famiglia.

Giovedì una parte di me è andata via per sempre. Un dolore enorme provato da tutti coloro che hanno perso una mamma. Ma va bene così perché Marta ha smesso di soffrire.

Lo scrivo qui, sulla mia pagina, perché chi l’ha conosciuta possa dedicarle un ultimo pensiero. Da oggi purtroppo non sono più figlia. L’ho detto quando l’ho salutata per l’ultima volta: nel corso della sua vita ha dato tanto a molti, e la cosa più bella è che, per chi la conosceva, non è mai diventata la mamma di Licia Colò, ma sono sempre stata io a rimanere la figlia di Marta.