Il Tre dopo Sanremo non riesce a esibirsi a Domenica In: “Ho atteso due ore per niente”

Lunghe attese per partecipare allo speciale Sanremo di Mara Venier. A farne le spese anche Il Tre al quale non viene concesso tempo.

Dopo ogni Festival di Sanremo, com’è diventato di consuetudine, Mara Venier ha accolto i partecipanti alla 74esima edizione nel suo speciale di Domenica In. In questa giornata così ricca di conferenze stampa, commenti, rewatch e chicche assolute, il circo mediatico intorno a Sanremo è ancora vivissimo. C’è ancora spazio per qualche polemica, anche sulla gestione degli artisti, e stiamo parlando de Il Tre.

Quest’anno il numero dei partecipanti al Festival ha garantito serate lunghissime, cariche di contenuti e di musica. Lo speciale di Domenica In è una sorta di momento di sintesi ma anche di rilascio dell’adrenalina. Tutti gli artisti in gara sono intervistati, solitamente si esibiscono e chiacchierano con la padrona di casa, la Venier, e gli altri ospiti della puntata.

Nonostante la lunga trasmissione, capace di durare dalle 14 alle 20, circa sei ore, non tutti e trenta gli artisti in gara hanno avuto l’opportunità di esibirsi. Il Tre, uno degli esordienti all’Ariston al Festival di Sanremo, ha documentato l’episodio sulle storie di Instagram.

Il Tre, infatti, ha condiviso una storia su Instagram con l’immagine di un anziano signore e, con il suo solito umorismo, ha dichiarato:

Ragazzi, i tempi si sono allungati e non c’è stato spazio per noi, ma va bene, siamo delle rocce.

I fan de Il Tre su X si sono mostrati decisamente indignati nei confronti di Mara Venier e Domenica In, ritenendo manchevole il trattamento riservato all’artista. Oltre al giovane, anche i Bnkr44, Mr Rain e i Santi Francesi non sono riusciti ad entrare in teatro. Un vero peccato per giovani talentuosi, selezionati dalla direzione artistica del Festival, per partecipare alla kermesse della canzone italiana per eccellenza.

Tra i commenti dei fan, si legge: “Invece di far vedere scemenze come i video al lato B di Mahmood o dire che Ghali visto da dietro è un belvedere, avesse fatto le cose con più serietà facendo esibire poi fare una due domande ai giornalisti e via al successivo, magari avremmo visto tutti gli artisti”. O ancora: “Perdiamo 10 minuti per parlare dei capelli di Alessandra Amoroso, o di perché Clara non abbia duettato con ‘Cardiotrep’. Mancanza di rispetto assoluta”.