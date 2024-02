Il Volo pronto a separarsi? Cosa si nasconde dietro la litigata tra Piero e Gianluca: l’indiscrezione

Li abbiamo visti poco tempo fa a Sanremo e sembravano più uniti che mai, ma ora per Il Volo, sembrano esserci dei problemi in vista. Infatti il magico trio potrebbe sciogliersi a breve. A sganciare questa bomba è il settimanale Chi, che svela delle lezioni private di uno dei componenti. Molti dei loro fan sono rimasti scioccati da questa notizia, visto che se il gruppo si perderebbe un trio fantastico.

Il Il Volo

I tre componenti del gruppo sono Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto. I tre giovani si sono conosciuti in un talenti show nel 2009 e solo dopo l’indicazione di Roberto Cenci hanno formato il gruppo che conosciamo oggi. Famosi in tutto il mondo, nell’edizione di Sanremo2024, hanno presentato la canzone Capolavoro. Come sempre sono sembrati uniti, quasi fraterni, ma a quanto pare ci sono seri problemi tra i tre.

Parte di questi, sono emersi durante la puntata radiofonica di Radio Number One. Dove Piero Barone e Gianluca Ginoble, hanno discusso in diretta. L’argomento era la loro esibizione durante la serata delle cover, dove il trio aveva portato li Queen. Il pubblico era totalmente impazzito per l’esibizione. E parla della performance Gianluca dice:

“Noi siamo così, possiamo essere anche altre cose: quindi è bello che la gente abbia apprezzato”

Ma, tra i due cantanti scoppiano scintille e Piero sbotta dicendo:

“Ora però mi sono rotto un pò le scatole. Quindici anni, ma si può parlare sempre per tutti e tre? Tu puoi essere altro, vuoi essere altro, continua a essere altro. Non parlare per me, parla per te”

A quanto pare Barone già da tempo prende lezioni private per un futuro da solista. Quindi in molti sostengono che Il Volo si scoglie a causa di questi problemi interni. Dopo 15 anni insieme, la loro esperienza lavorativa potrebbe essere giunta al termine.