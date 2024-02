Il Volo ospite a Domenica In: Ignazio lancia una frecciatina in diretta ai cantanti che hanno gareggiato a Sanremo

Domenica In condotto da Mara Venier ospita Il Volo: Ignazio Boschetto, cantante del gruppo, ha colto l'occasione per lanciare una piccola pungente osservazione verso i cantanti di Sanremo.

Ieri sera, 10 febbraio 2024 si è concluso il Festival di Sanremo, che ha visto partecipare ben 30 cantanti. Tra questi, figura Il Volo, che è rientrato nella Top Ten, ma non nella Top Five, classificandosi all’ottavo posto. Come ben sapete, la 74esima edizione del Festival della Musica Italiana è stato vinto dalla figlia di Mango, la brillante Angelina, con il brano La Noia. La seconda posizione conquistata da Geolier, seguito da Annalisa.

Ma, come sempre succede, mentre molti condividono la vittoria dell’artista, altri sono insoddisfatti dei risultati ed hanno da ridire a riguardo. Pare che anche il gruppo musicale Il Volo non condivida appieno il trionfo della Mango, o il successo di altri cantanti in gara e lancia una battuta pungente.

Oggi i tre cantanti lirici sono stati ospiti di Mara Venier, conduttrice del noto programma televisivo Domenica In. Si sono esibiti portando il nuovo singolo con il quale hanno partecipato al Festival di Sanremo, Capolavoro. Parlando di questo importante evento appena concluso, ribadiscono il messaggio che hanno voluto trasmettere, rivolgendosi soprattutto ai più giovani:

Noi festeggiamo quindici anni. Noi andiamo verso un mondo sempre più individualista, ognuno pensa sempre a se stesso, son quindici anni che stiamo insieme, quindici anni nei quali non sempre andiamo d’accordo, litighiamo spesso, però speriamo che sul palco di Sanremo sia arrivato il nostro messaggio d’unione, il nostro messaggio che ci stimiamo, abbiamo una grande stima reciproca e soprattutto in un gruppo ci vuole tanto rispetto. Speriamo che sia arrivato questo messaggio.

Inoltre, parlando della sua vita privata, Ignazio Boschetto annuncia che prestò convolerà a nozze con la sua fidanzata, Michelle Bertolini. Prima di lasciare lo studio, il giovane cantante ringrazia la Venier per l’ospitalità e lancia una frecciatina contro gli altri cantanti del Festival, dicendo: