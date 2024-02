Il Volo si separa? Uno dei cantanti pronto alla clamorosa svolta: si tratta proprio di lui

Sono giorni che si parla di una possibile clamorosissima separazione nel mondo della musica italiana. La notizia di una presunta separazione de Il Volo sta facendo discutere sui media. Non c’erano particolari indizi prima dell’episodio chiave che sembra aver scatenato l’inevitabile distruzione del trio canoro apprezzato in Italia e nel mondo.

L’idillio sarebbe finito per il trio di tenori? Di sicuro, questo sembra il periodo delle separazioni, ma qui più che di una famiglia parliamo di un trio che, per tutti quanti, è sempre stato un po’ una allegra famiglia. Pare che tutto sia scaturito da un confronto verbale tra Piero Barone e Gianluca Ginoble in radio. Le parole di Piero contro Gianluca erano state queste durante una trasmissione radiofonica:

Mi sono rotto un po’ le scatole. Quindici anni, ma si può parlare sempre per tutti e tre? Tu puoi essere altro, vuoi essere altro, continua a essere altro. Non parlare per me, parla per te.

La situazione attuale dei tre de Il Volo sarebbe radicalmente diversa, proprio dall’aspetto personale e di vita. I tre cantanti vivono, infatti, attualmente delle vite ben diverse da quelle in cui si ritrovavano quando hanno iniziato la loro avventura insieme ben quindici anni fa. Queste parole sono state riprese anche dal settimanale ‘DiPiù’, il quale riporta tra le sue pagine:

Ignazio è pronto a sposarsi, Gianluca vive un ‘amore da Oscar’ che potrebbe anche portarlo a Hollywood, mentre Piero è ancora uno scapolone.

L’amore di Gianluca Ginoble, con Eleonora Venturini Storano, stilista e nipote di Vittorio Storano, noto direttore della fotografia, potrebbe spingerlo lontano da Il Volo. Si legge sempre sul settimanale che “Gianluca, che è sempre stato il ‘bello’ del trio, potrebbe essere tentato da una nuova avventura: quella di attore, magari a Hollywood, dove lui e il ‘nonno-suocero’ hanno già molti contatti”.

In ogni caso, nei prossimi mesi Ignazio, Gianluca e Piero de Il Volo saranno in viaggio per il mondo, con numerose date anche in Italia, compresi i quattro concerti consecutivi previsti all’Arena di Verona. Chissà se servirà a ristabilire la pace nel trio.