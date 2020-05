Ilaria D’Amico svela il patto tra Gianluigi Buffon e l’ex marito Rocco Attisani Ilaria D'Amico svela un divertente retroscena tra l'attuale compagno Gianluigi Buffon e il suo ex marito Rocco Attisani: e c'è di mezzo proprio il figlio

Ilaria D’Amico, a distanza di anni, svela un divertente retroscena che riguarda un patto fatto tra il suo attuale compagno Gianluigi Buffon e l’ex marito Rocco Attisani con il quale la giornalista del calcio delle reti Sky ha un figlio: Pietro.

I rapporti tra i tre sono ottimi, nonostante la donna si sia separata dal primo marito nel 2013 i due hanno continuato a mantener un buon rapporto anche per il bene del primogenito e proprio su di lui ricade il patto fatto con lo storico portiere della Juventus.

“A casa mia ci sono fazioni importanti, in mezzo ad un giardino bianconero. Il mio primogenito però è interista, come il suo papà, è ha dimostrato di avere le spalle molto larghe” ha spiegato intervistata ai microfoni di Epcc, la trasmissione show di Alessandro Cattelan.

“Il mio ex marito una volta ha chiamato Gigi e gli ha confidato che sarebbero andati anche molto d’accordo, ad un patto: che se mio figlio fosse diventato juventino sarebbe stata guerra. Non mi spiego perché gli uomini, quando una storia finisce, chiedano che i figli non cambino squadra..

Noi pensiamo che le problematiche in qui momenti debbano essere altre. Eppure è andata così: Gigi non ha mai regalato nulla di bianconero a Pietro. Anche se c’è la fila di gadget da regalare: solo quelli della nazionale gli ha dato”.

L’amore con Gigi Buffon

Ilaria D’Amico e il calciatore sono legati sentimentalmente dal 2014, i due vennero allo scoperto dopo varie paparazzate di riviste di gossip. L’ex compagna del calciatore, Alena Seredova, ammise di aver scoperto il tradimento grazie ad una trasmissione radiofonica.

Nel 2015, finita la bufera mediatica, la coppia annunciò di aspettare un bambino: Leopoldo Mattia è nato nel 2016. Al mento sembra che tra i due non sia in programma un matrimonio, ora vivono in Italia tra Torino e Milano e rimangono molti riservati tenendo la loro vita privata lontana dai riflettori.