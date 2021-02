Ilaria D’Amico parla per la prima volta della prematura morte della sorella

Un sabato all’insegna delle emozioni nel salotto di Verissimo, tra i tanti ospiti di Silvia Toffanin è spuntata anche Ilaria D’Amico, l’ex giornalista sportiva ha rilasciato un’intervista in cui ha raccontato anche la dura lotta della sorella contro il cancro.

Catia si è spenta prematuramente, le due erano molto legate. La notizia della morte della sorella di Ilaria D’Amico è arrivata qualche mese fa, come un fulmine a ciel sereno. La giornalista ha sempre mantenuto la massima privacy.

Solo quando ormai era troppo tardi sono emersi i dettagli della malattia e la sofferenza che la donna ha vissuto. Il rapporto tra le due era magico e l’ha raccontato a Silvia Toffanin:

Non riesco ancora a parlare di lei. È molto complicato. Lei per me era un punto di riferimento, la base a cui tornare, abbiamo vissuto una vita insieme e anche l’ultima parte del cammino l’ha condiviso con me