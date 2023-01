Ilary Blasi a Parigi con Bastian: la frecciatina a Francesco Totti

Non ci sono dubbi, Ilary Blasi ha archiviato in modo definitivo la storia d’amore con Francesco Totti. Nel corso degli ultimi giorni, la celebre conduttrice è volata nella città di Parigi insieme al suo nuovo fidanzato, Bastian Muller. Tuttavia, non ha potuto fare a meno di scagliare una frecciatina nei confronti del suo ex marito. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Sebbene siano passati alcuni mesi dall’addio più clamoroso dell’estate 2022, la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua a far rumore sui social. Entrambi gli ex coniugi hanno deciso di prendere strade diverse, infatti hanno già ritrovato la serenità con i rispettivi compagni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi)

Mentre Francesco Totti si è traferito in un nuovo appartamento con Noemi Bocchi, Ilary Blasi si è concessa qualche giorno di vacanza nella città di Parigi insieme al suo nuovo fidanzato. Quest’ultimo si chiama Bastian Muller ed è un celebre imprenditore tedesco. A documentare il tutto è stata la stessa conduttrice la quale ha pubblicato alcune foto sul suo profilo Instagram taggando il suo nuovo compagno.

Tuttavia, la showgirl romana non ha potuto fare a meno di scagliare una frecciatina nei confronti dell’ex capitano della Roma. Tra i tanti scatti che lei stessa ha condiviso con tutti i suoi fan, uno in particolare non è passato in osservato. Stiamo parlando dell’immagine in cui appare la scritta:

Bourse de Commerce Pinault Collection.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi)

Si tratta di un palese riferimento alle borse griffate le quali sono oggetto di causa legale in corso con Francesco Totti. Attualmente, la Blasi non ha rilasciato nessuna dichiarazione in merito alle dinamiche della separazione con il suo ex marito. Infatti, la donna aveva dichiarato che avrebbe vissuto il divorzio nel massimo riserbo al fine di proteggere i suoi figli.