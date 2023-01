Francesco Totti e i Rolex venduti a Montecarlo: un audio svela la verità

Senza alcuna ombra di dubbio Francesco Totti è stato uno dei calciatori più amati e stimati nel mondo del calcio. Secondo alcune indiscrezioni, l’ex capitano della Roma non avrebbe mai venduto i Rolex a Montecarlo. A dimostrarlo sarebbe un suo audio esclusivo. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Secondo alcune teorie rese note dal portale “Dagospia”, Francesco Totti avrebbe venduto una prestigiosa collezione di orologi ad un gioielliere di Montecarlo. Quest’ultimo, a sua volta, li avrebbe messi di nuovo in vendita. Tuttavia, un audio esclusivo diffuso durante la messa in onda di Non è L’Arena dimostrerebbe il contrario.

In un articolo di “Dagopsia” pubblicato il giorno 5 gennaio 2023, si legge che gli orologi in questione sarebbero due:

Uno con un numero 10 nel cinturino e nel retro della cassa, dove era stata incisa anche una data, 9 dicembre 2013. Nell’altro, invece, si può vedere la scritta AS Roma.

Sempre quanto riportato dal portale, il dettaglio che testimonierebbe l’appartenenza dei Rolex all’ex capitano della Roma sarebbero le scritte incise sopra. Non a caso, il giorno 9 dicembre 2013, in occasione delle festa di Natale della Roma, il presidente della squadra James Pallotta aveva regalato tali gioielli a tutti i calciatori.

Tuttavia, secondo le parole dello stesso calciatore pronunciate in un audio la realtà sembra essere un’altra. Infatti, durante la puntata di Non è L’Arena, Gilletti ha diffuso un video in cui si può ascoltare l’ex marito di Ilary Blasi dire: