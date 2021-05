L’edizione dell’Isola dei Famosi di quest’anno è particolarmente tormentata. Diversi naufraghi hanno dovuto abbandonare anzitempo l’isola. Chi per problemi fisici, chi per le scelte da casa del pubblico. E a farlo sono stati diversi personaggi molto forti che potevano dare tanto al reality. Per fortuna a portare avanti la baracca ci sta pensando la conduttrice Ilary Blasi con il suo atteggiamento senza peli sulla lingua.

Fonte: Mediaset

Battute taglienti, gaffe che sembrano studiate a tavolino: la moglie di Francesco Totti, ormai rodata da anni “in prima linea” a Mediaset tra copioni e improvvisazione sta convincendo molti critici e telespettatori.

Come il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi che nella sua rubrica settimanale Up&Down la punzecchia simpaticamente: “Il doppio senso le piace da matti. Non a caso, la prima epica gaffe alla guida dell’Isola è arrivata dopo pochi secondi nel corso della puntata d’esordio, quando disse di volerci far entrare nella patata (era la Palapa)” – ha scritto.

Proprio questo atteggiamento però secondo Alessi potrebbe anche essere controproducente facendo scendere le quotazione della presentatrice romana. Ilary Blasi data la prematura uscita di personaggi validi come Beppe Braida (richiamato in Italia per assistere il padre contagiato dal Covid) gli infortunati Elisa Isoardi e Brando Giorgi, fino alle eliminazioni delle “esplosive” Daniela Martani e Vera Gemma, ha dovuto pensare lei a rinvigorire il programma. Forse esagerando: “E chissà cosa ne pensa suo marito Francesco Totti?” – chiede malizioso Alessi.

L’Isola dei Famosi chiude in anticipo?

Fatto sta che il programma non sta decollando a dovere e nemmeno gli ingressi di nuovi personaggi pare stia portando il risultato sperato. Così iniziano ad avanzare indiscrezioni secondo cui Mediaset starebbe pensando una chiusura anticipata del reality. Che ricordiamo è uno dei più costosi da mandare in onda vista la doppia presenza di un folto staff in Italia e in Honduras.