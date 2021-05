Ilary Blasi è una delle conduttrici di punta di Mediaset. In queste settimane la stiamo vedendo al timone dell’Isola dei Famosi. Ironica, solare, la moglie di Francesco Totti non ama prendersi mai sul serio e per questo i suoi programmi hanno sempre uno stile molto rilassato. Qualche anno fa la ricorderete anche alla conduzione del Grande Fratello Vip prima che quest’ultimo passasse ad Alfonso Signorini. Anche in quell’occasione Ilary ha condotto con divertimento ed eleganza. Ma c’è stato un particolare durante la conduzione di quella edizione del reality: la Blasi ad ogni puntata indossava una parrucca diversa in forma e colore.

Fonte: Mediaset

Prima un taglio cortissimo e nero, poi nuovamente capelli lunghi ed ondulati passando per bob corti e mossi fino alla chioma effetto bagnato. Serata dopo serata, Ilary Blasi si presentò al pubblico da casa con una parrucca sempre diversa suscitando la curiosità e il chiacchiericcio di molti che si chiedevano: “Perché Ilary indossa la parrucca?”.

Una scelta spesso criticata dai fan anche preoccupati dalla decisione di indossare delle parrucche. Se a Teo Teocoli, durante la conduzione de Le Iene, Ilary Blasi confessò di indossare la parrucca perché aveva tagliato i capelli, solo in un secondo momento decise di raccontare tutta la verità.

Lo fece nel corso di un’intervista a Verissimo da Silvia Toffanin. “È un omaggio a mia nonna Marcella che ne aveva tante e volevo riportare in auge il suo stile – svelò finalmente la conduttrice – . In America le usano tantissimo, qui da noi dovevo sdoganare un tabù. Arrivi e trovi la testa pronta, già phonata e via”.

Insomma nulla di preoccupante ma soltanto la scelta di omaggiare sua nonna che ne indossava tantissime. Un modo anche per far parlare di sé. Ilary non è la prima e non sarà l’ultima a decidere di indossare parrucche in scena. Anche la cantante Arisa ad esempio rivelò la scelta di indossare parrucche ogni tanto.