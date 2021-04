Ilary Blasi, avete visto il suo vestito all’Isola dei Famosi? Look mozzafiato

Scoppiettante decima puntata dell’Isola dei Famosi quella andata in onda ieri sera. Per l’occasione la conduttrice Ilary Blasi ha scelto un look davvero mozzafiato che i suoi numerosi fan hanno commentato con le solite parole di apprezzamento. La conduttrice ha optato per il solito vestito lungo, in velluto, con collo alto e tagli che lasciano intravedere il suo corpo. Spacco vertiginoso e tacchi a spillo, capelli raccolti, con qualche ciuffo ribelle e make up accentuato soprattutto sugli occhi.

Fonte: Instagram

Rispetto agli altri look sfoggiati, però, c’è da dire che per la decima puntata Ilary Blasi ha scelto un accessorio che fa la differenza: i guanti. Sempre in velluto, abbinati al vestito. E sui social sono fioccati i commenti di apprezzamento. Si legge “Stasera Ilary è davvero bella” oppure “Ma stasera Ilary è come Mystica degli X-Men? Pazzesca” o ancora “Ilary stasera come Eva Kant. Fantastica“.

Quanto alla puntata la novità importante riguarda l’inaugurazione di una nuova isola: Playa Imboscada, un luogo finora mai visto che, dopo la chiusura definitiva di Playa Esperanza, rappresenta l’ultima possibilità di restare in gioco per gli eliminati. Sulla nuova isola arrivano Beatrice e Fariba e il televoto ha deciso che ad abbandonare il gioco sia Beatrice. Fariba torna in palapa e viene invitata a non dire nulla dell’esistenza di quest’isola altrimenti sarà automaticamente mandata in nomination.

Fonte: Mediaset

Beatrice non tornerà subito a casa. Decide di restare a Playa Imboscada da sola diventando di fatto la prima naufraga solitaria di questa Isola. La modella riceve anche un messaggio d’amore da parte del padre. “Lo amo tantissimo” – commenta la naufraga. Lui è in studio e sprona la figlia a non arrendersi: “Devi continuare”. C’è anche la madre: “Continua, perché tu sei nel giusto”.

Fonte: Mediaset

In nomination per questa settimana ci saranno ancora Fariba, Miryea e Vera. Chi sarà eliminato e chi si salverà? Appuntamento a giovedì 22 aprile.