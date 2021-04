L’Isola dei Famosi, scontro epocale tra Andrea Cerioli e Vera Gemma: “Mi fai schifo”

L’Isola dei Famosi procede e i concorrenti continuano a lottare per la sopravvivenza. La scorsa puntata del reality è stata segnata dall’inaspettata esclusione dal gioco di Elena Isoardi e Brando Giorgi, entrambi vittime di un incidente che li costringe q rientrare in Italia. Ma oltre a questo, c’è stata una sfuriata epica, nella scorsa puntata del reality, e i protagonisti sono stati Andrea Cerioli e Vera Gemma.

A Playa Reunion sono sbarcate le Amazzoni e, inevitabilmente, gli equilibri sono stati scombinati, il ché ha dato vita a nuovi dissapori. L’ultimo nasce proprio da un gesto di Vera Gemma, considerato un po’ egoista. La naufraga ha ricevuto un premio per aver vinto la prova del fuoco: un’ambita e prelibata porzione di wurstel con patatine fritte, il sogno di ogni concorrente.

Vera domanda: “Con chi le dividiamo? ”. Miryea, sua compagna, risponde: “Io direi di mangiarne un po’ perché è la nostra ricompensa“. Gemma allora condivide il suo pasto con Awed, mentre Simone Paciello rifiuta le offerte delle ragazze e Paul Gascoigne coglie la palla al balzo per mettersi qualcosa nello stomaco. Stessa cosa ha fatto Fariba, andando poi a chiamare Andrea. Ecco qua che nasce la lite.

Andrea, all’inizio, vedendo che le ragazze non avevano intenzione di condividere, sbotta: “Stanno mangiando solo loro. Questo descrive a pieno le persone che sono”. Non contento, ha aggiunto: “Avevate tutto quel cibo e lo avete negato. Non lo avrei fatto nemmeno al mio peggiore nemico. Con la fame non si scherza, io non lo avrei fatto neanche al mio peggior nemico di mangiargli in faccia. O mangiamo tutti o io non mangio”.

Anche se Cerioli è in fiamme, Vera Gemma non si lascia intimorire e risponde per le rime: “Avete sparlato di me per settimane, in Palapa ho ascoltato tutte le vostre cattiverie, posso decidere io con chi mangiare o no? Tu sei un eroe ed avrei condiviso il cibo con tutti, io non sono un’eroina”. Ma Andrea è furioso e inveisce pesantemente contro la donna e altri naufraghi: “Vera, mi fa schifo il tuo atteggiamento, io non avrei mai mangiato neanche davanti ai miei nemici”.