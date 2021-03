Ilary Blasi, battutaccia in diretta nei confronti di Elisa Isoardi: “E tu te ne intendi di…”

Elisa Isoardi è una concorrente dell’Isola dei Famosi. La conduttrice ha deciso di mettersi alla prova e già in questi primi giorni si è potuto notare il suo carisma, il suo atteggiamento da leader del gruppo. La Isoardi in passato come noto è stata fidanzata con Matteo Salvini. Una storia vera, conclusasi in modo sereno da parte di entrambi. Lei ha sempre cercato di essere molto discreta su questa storia, ma nel corso della puntata andata in onda lunedì scorso, Ilary Blasi ha stuzzicato la Isoardi lasciandosi andare ad un’altra piccola gaffe.

Nella prima parte della puntata si è parlato dello scontro tra lei e Brando Giorgi in quella che sembra un lotta per la supremazia dell’isola. Ilary Blasi ha voluto sapere da entrambi come mai di queste incomprensioni rivolgendosi così alla bella naufraga: “Elisa, comandi tu o comanda la natura? Chi è il leader? Tu di leader te ne intendi”. Ovvio il riferimento a Salvini, che manda in delirio i fan sui social.

Ma la Isoardi è brava a lasciar perdere preferendo concentrarsi sulle dinamiche di gioco e pensare agli scontri con Giorgi sulle razioni di cibo. E l’attore confessa:

“Abbiamo avuto la possibilità di frequentarci pochissimo prima dell’Isola. Ho trovato un’Elisa diversa da come l’ho conosciuta prima. L’ho trovata un po’ più aggressiva. Mi sono permesso solo di dare un parere”.

Per la Isoardi, Brando è “entrato in modalità sbagliata“. A chiudere il caso, a modo suo, è Iva Zanicchi: “Troppi galli in un pollaio non vanno bene. Meglio un gallo e una gallina”.

Intanto ad accogliere i due nuovi naufraghi Daniela Martani e Roberto Ciufoli a Playa Rafinada è stata proprio la Isoardi che ha spiegato per filo e per segno tutte le regole ai nuovi arrivati. Da come si tiene il fuoco a dove si dorme. La Martani intanto avverte: “Per ora tutto bene, ma chissà se ci saranno delle incompatibilità di carattere”.