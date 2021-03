Isola dei Famosi, le parole di Iva Zanicchi sulla naufraga: “Voglio vedere quando crollerà la vegana”

L’Isola dei Famosi è ufficialmente iniziata. Quest’anno a prendere le redini della trasmissione ci sarà Ilary Blasi, dopo l’addio di Alessia Marcuzzi. L conduttrice ha dato il via all’avventura dei naufraghi in Honduras. Tra questi, Daniela Martani ha catturato la curiosità del pubblico in studio e a casa, per il fatto di essere vegana.

Daniela Martani è una concorrente di questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi. L’ex concorrente del Grande Fratello ha appena iniziato la sua avventura in Honduras senza, però, i commenti dei telespettatori. Infatti, la sua presenza nel programma ha catturato la curiosità non solo dei telespettatori a casa ma anche degli opinionisti, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi.

Gli opinionisti, infatti, si sono posti alcune domande riguardo la permanenza della donna in Honduras. Ricordiamo, infatti, che Daniela Martani è vegana ed ambientalista e da sempre si batte per i diritti degli animali. Proprio questa sua caratteristica la naufraga ha scatenato, una serie di curiosità.

La questione è stata sollevata da Tommaso Zorzi durante la presentazione di Daniela Martani come naufraga della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Queste sono state le sue parole:

Mi chiedo quanto possa durare una vegana sull’isola.

A questo punto non è mancato l’intervento di Iva Zanicchi la quale, concordando con il collega, ha dichiarato:

Quest’ultima signora, che conosco poco, è la signora vegana? Daniela è contro tutto, non mangia carne, non mangia pesce? Voglio vederla quando crollerà e le porteranno una bistecca.

La presenza di Daniela Martani all‘Isola dei Famosi sta facendo molto discutere, ma a difendere la donna ieri sera in studio è stata la sua amica Patrizia. Anch’essa vegana, la donna ha preso le difese di Daniela Martani con queste parole: