Quelle indossate da Ilary Blasi in puntata non erano calze come si credeva ma scarpe

In questa edizione dell’Isola dei Famosi Ilary Blasi sta sfoggiando dei look mozzafiato per la conduzione del programma. E anche nel corso della scorsa puntata andata in onda lunedì, la moglie di Francesco Totti non è stata da meno. La conduttrice per la nuova diretta del reality show di Canale 5, che ha visto l’addio definitivo di Gilles Rocca dopo l’esclusione al televoto, ha scelto un lungo abito da sera morbido e accollato, dicendo addio alle maxi scollature, ma non rinunciando allo spacco frontale.

Fonte: Mediaset

Uno spacco che ha permesso di rivelare un particolare: la presenza di quelle che sembrano all’apparenza delle calze a rete ma in realtà sono stivali.

L’abito indossato da Ilary Blasi per la quattordicesima puntata dell’Isola dei Famosi è un longdress firmato Rhea Costa, designer celebre per i suoi abiti da sera e per i vestiti da sposa. Il modello scelto per la puntata è realizzato in tessuto color ocra tendente all’oro ed è caratterizzato da morbidi drappeggi sul corpetto, in vita e sul lato posteriore. L’abito a maniche lunghe lascia una sola spalla nuda, mentre ha una maxi spallina strutturata sulla parte opposta. Un abito simile, dello stesso brand ma realizzato in velluto, costa 1,674 euro, mentre la variante monospalla e con una sola manica, realizzato in tessuto di lurex, costa 1106 euro.

Fonte: Mediaset

Ma al di là dell’abito tutta l’attenzione del pubblico si è soffermata sulle gambe della Blasi. Tutti credevano che dallo spacco uscissero fuori delle calze a rete. Ma in realtà quelli non erano un paio di collant ma un paio di stivali cuissardes alti fino alla coscia realizzati come fossero una calza. Il modello Gilda, firmato Le Silla, in calza stretch e decorato da cristalli costa sul sito del marchio 3.120 euro.

Fonte: Mediaset

A completare il look non potevano mancare degli orecchini vistosi tutti firmati dal marchio di bijoux Bozart e realizzati con cristalli, metallo o componenti colorate.