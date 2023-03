Ilary Blasi cancella Totti dalla sua vita: eliminate tutte le foto dai social

Dopo la battaglia in tribunale per la separazione, la showgirl ha cancellato anche tutte le foto insieme all'ex marito.

Tra Ilary Blasi e Francesco Totti la storia ormai è chiusa. La coppia si è detta addio dopo quasi 20 anni di matrimonio e purtroppo non si è conclusa nel migliori dei modi. I due si stanno separando ma la battaglia legale si prospetta lunga e dolorosa.

La coppia e i rispettivi avvocati infatti non avrebbero trovato alcun accordo consensuale e per questo si andrà allo scontro in Tribunale. Nemmeno i rispettivi avvocati si parlerebbero più. La prossima udienza è fissata per il 14 marzo e la trafila si prospetta lunga almeno un paio d’anni.

Fonte: web

Che i rapporti tra Ilary e Francesco fossero logorati lo si sapeva e le poche occasioni di vicinanza avvengono solo per i figli. Entrambi ormai hanno cambiato vita, Francesco fa coppia con Noemi Bocchi, mentre anche Ilary sta vivendo una nuova storia d’amore con Bastian Muller.

Nuova vita per la showgirl che a breve tornerà con l’Isola dei Famosi. La dimostrazione è data anche dal fatto che Ilary ha eliminato ogni scatto dai suoi social insieme all’ormai ex marito. Se si spulcia il profilo Instagram della Blasi non c’è più traccia di foto scattate insieme a Francesco Totti. Restano solo quelle dove sono insieme ai figli, per ovvi motivi.

Una scelta netta, drastica e ben precisa data dalla showgirl che vuole tagliare ogni collegamento con il passato e godersi la nuova vita con Bastian. Atteggiamento diverso invece quello di Francesco che non rinnega il passato e continua a mantenere le foto con la sua ex moglie.

Sin da principio Totti ha sempre ammesso di aver tentato fino all’ultimo di salvaguardare il matrimonio salvo poi arrendersi dinnanzi ai continui scontri. I motivi precisi della rottura non sono mai stati resi noti, si parla di tradimenti ma entrambi hanno sempre dato una versione differente.