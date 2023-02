Noemi Bocchi svela di avere una malattia, Totti: “Ti sarò vicino”

Senza alcuna ombra di dubbio, Noemi Bocchi e Francesco Totti sono diventati una delle coppie più amate e chiacchierate del momento. Nel corso delle ultime ore, la donna si è resa protagonista di un’inaspettata rivelazione alla quale è seguito il dolce commento dell’ex calciatore. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Dopo mesi e mesi di numerose indiscrezioni su un presunto flirt, ormai Noemi Bocchi e Francesco Totti hanno ufficializzato la loro storia d’amore. La nuova coppia si mostra insieme abitualmente sui social e ormai tutto avviene alla luce del giorno.

Di recente, la 34enne si è lasciata andare ad un duro sfogo sul suo profilo Instagram parlando pubblicamente della sua vita privata. Nel dettaglio, ha dichiarato di soffrire di una malattia: la diastasi addominale. Così ha iniziato il suo racconto:

Tuttavia, è grazie al sostegno di altre donne che la fidanzata di Francesco Totti ha potuto trovare la forza di andare avanti:

Questa cosa mi ha colpito molto: donne che si sostengono per superare un malessere non capito né dalle famiglie, né dalla società. Un intervento che passa come estetico, ma di estetico ha ben poco. Grazie a loro ho deciso il percorso da intraprendere e con chi! I loro racconti mi hanno fatto prendere coscienza e ho deciso di fare la mia parte condividendo il mio percorso e raccontandovi anche i sentimenti che l’articolo sulla gravidanza ha suscitato in me sentimenti che si generano in tutte le donne che hanno patologia e si sentono rivolgere domande inopportune. Se le donne da sole sono pura forza, insieme sono uragani!