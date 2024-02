Ilary Blasi, che imbarazzo a Mediaset! Il gesto della conduttrice non sarebbe per niente piaciuto ai vertici dell’azienda

Non si placano le polemiche in seguito a una delle separazioni vip più chiacchierate degli ultimi mesi. E si scoprono retroscena davvero interessanti. A quanto pare, infatti, Ilary Blasi avrebbe creato un po’ di imbarazzo a Mediaset, dopo essersi tolta qualche sassolino dalla scarpa in seguito alla rottura con Francesco Totti. Nel mirino dei vertici del gruppo televisivo la scelta di raccontare la fine del suo matrimonio.

Quando tutto è finito, la presentatrice televisiva ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti prima in un documentario, mandato in onda su Netflix, e poi nel libro “Che stupida“. Spesso è stata anche ospite nei salotti televisivi del biscione, come a Verissimo.

La scelta di raccontare la sua verità sulla fine del matrimonio con l’ex calciatore della Roma, Francesco Totti, avrebbe creato qualche problema a Mediaset, gruppo televisivo per il quale lei lavora.

A un anno da quei fatti, Ilary Blasi ha fatto di tutto per far sentire la sua voce e raccontare quello che era successo nel suo matrimonio. Il documentario Unica è stato uno dei più visti su Netflix, mentre il libro edito da Mondadori, Che stupida, è già gettonatissimo in libreria.

Tanto clamore che non avrebbe fatto piacere a Mediaset. Già l’opinione pubblica era divisa tra chi era convinto che avesse fatto bene a lavare i panni sporchi della famiglia di fronte a tutti e chi, invece, l’ha criticata per questo. Ma anche i vertici del gruppo televisivo hanno storto un po’ il naso.

Chi ha detto che Ilary Blasi ha creato imbarazzo a Mediaset? L’indiscrezione

A svelare questa supposizione è stata Karina Cascella. A Nuovo TV, infatti, ha raccontato che secondo lei la Blasi non ha fatto la scelta giusta. “Penso che abbia creato qualche imbarazzo ai vertici Mediaset“.

L’ex opinionista di Uomini e Donne, infatti, sostiene che il caso mediatico sollevato ha toccato anche la rete di cui è un volto storico. Forse per questo motivo le hanno tolto la conduzione de L’isola dei famosi. Ovviamente, questa è una sua opinione. Anche perché la Blasi aveva già annunciato di voler rinunciare al programma per dedicarsi a Battiti Live e iniziare la carriera di attrice.