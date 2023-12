Verissimo, Ilary Blasi rivela: “Ecco come hanno reagito i miei figli al documentario Unica”

Domenica 3 dicembre è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Verissimo. Tra le tante interviste rilasciate nel salotto di Silvia Toffanin non è di certo passata inosservata quella di Ilary Blasi. La conduttrice dell’Isola dei Famosi ha commentato l’uscita del documentario Unica, rivelando dei retroscena privati che stanno facendo molto chiacchierare. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Ilary Blasi è tornata a Verissimo dove ha parlato della fine del matrimonio con Francesco Totti e del motivo per cui ha deciso di rompere il silenzio solo ora, ma non solo. Nell’intervista rilasciata nel salotto del noto programma, la conduttrice dell’Isola dei Famosi ha anche rivelato come i suoi figli abbiano preso l’uscita del documentario Unica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

A riguardo, queste sono state le sue parole:

I nostri figli hanno visto il documentario, gliel’ho detto due giorni prima e li ho lasciati liberi di scegliere. Se lo volete guardare sapete dove trovarlo, prendetevi il vostro tempo.

E, continuando con il suo discorso, Ilary Blasi ha poi aggiunto:

Di fatto loro quella storia la conoscevano, non si tratta di scherarsi, non si sceglie tra mamma e papà. L’importante è che abbiano la situazione chiara, ovviamente hanno vissuto tutto il terremoto, fa parte di un divorzio.

Verissimo, Ilary Blasi parla dei presunti tradimenti di Francesco Totti prima di Noemi Bocchi: le sue parole

L’intervista che Ilary Blasi ha rilasciato a Verissimo è poi proseguita con alcune rivelazioni che la conduttrice dell’Isola dei Famosi ha rilasciato in merito ai presunti tradimenti di Francesco Totti prima di Noemi Bocchi. Queste sono state le sue parole a riguardo: