Squalifica all’Isola dei Famosi. Dopo nemmeno 2 giorni di permanenza sull’Isola Silvano Michetti de i Cugini di Campagna è stato squalificato per una frase blasfema detta in diretta.

Appena sbarcato dopo essersi lanciato dall’elicottero, Silvano ha pestato un riccio ed ha urlato una frase irripetibile. Inizialmente dallo studio hanno fatto finta di nulla, ma sui social il popolo è insorto chiedendo a gran voce l’espulsione del cantante de I Cugini di Campagna.

E ieri sera è arrivato il comunicato da parte degli organizzatori del programma che hanno reso noto la squalifica di Silvano Michetti dopo la frase detta in diretta, vietata dal regolamento. Davvero una beffa per lui che era da un mese in quarantena, isolato e in attesa dello sbarco.

E ieri sera anche Ilary Blasi ha commentato la squalifica di Silvano. La moglie di Francesco Totti è tornata alle origini a Le Iene in coppia con Teo Mammucari.

Fonte: web

Il conduttore ha chiesto alla collega un parere sulla squalifica. “Una bella domanda, Silvano dei Cugini di campagna, è vero che ha bestemmiato? In pratica è arrivato sull’Isola, ha pestato un riccio ed ha sganciato un bestemmione. Ha preso il premio Bettarini d’oro, la bestemmia più veloce della terra. Quindi è vero che è stato eliminato già?” – ha chiesto.

Il commento di Ilary Blasi sulla squalifica si Silvano Michetti

E Ilary ha confermato: “Sì è vero quello che hai detto. Già, è stato espulso purtroppo. L’abbiamo squalificato, vabbè questo è il regolamento, per questo è arrivata questa decisione“.

Ilary ha poi ammesso che non è stato facile per lei lasciare la conduzione de Le Iene due anni fa. “Ormai mi ero abituata a stare qui. Non è stato facile lo ammetto. La mia decisione di lasciare Le Iene è stata una scelta dolorosa. Quella è casa mia, ci ho passato degli anni, mi sono divertita, mi ha dato visibilità, mi ha dato la possibilità di crescere i miei figli perché ero impegnata una volta alla settimana, quindi era anche piacevole andare per 24 ore a Milano e poi tornare a Roma” – ha detto.