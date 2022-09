Ilary Blasi denuncia Alex Nuccetelli: il motivo

Dopo l’addio più clamoroso dell’anno, la separazione tra Ilary Blasi e Totti si arricchisce sempre più di dettagli. A seguito dell’intervista rilasciata da Alex Nuccetelli, amico importante di Francesco Totti, la conduttrice ha deciso di denunciarlo. Il motivo? Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

L’estate 2022 ha rappresentato un periodo un po’ complicato per Ilary Blasi e Francesco Totti. La coppia ha deciso di mettere un punto definitivo al loro matrimonio e di conseguenza si sono visti protagonisti di numerosi scandali.

Di recente è stato Alex Nuccetelli a fare qualche dichiarazione sulla conduttrice romana in occasione di un’intervista rilasciata al programma radiofonico Turchesando. Queste sono state le parole del braccio destro di Francesco Totti:

Non dico che Francesco sia stato totalmente un santo. Però in questi anni di tacito accordo, se lui avesse avute 10 frequentazioni e lei 2 o 3, e una pure longeva per anni… mi sembra più grave. Una relazione di lei con una persone dei piani alti della tv? Brava, corretto. Mi sembra molto più grave. Non so c’è ancora adesso questa storia, per me c’è stata una relazione da quelle parti. Ma non sapete quante altre cose abbiamo sentito qui a Roma. Si dicono tante cose in realtà.