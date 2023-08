Ilary Blasi dice addio a L’Isola Dei Famosi? L’indiscrezione

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Ilary Blasi potrebbe dire addio in modo definitivo a L’Isola Dei Famosi. A prendere questa drastica decisione sarebbe stato l’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi, il quale vorrebbe eliminare la presenza del trash all’interno dei reality show. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Brutte notizie in arrivo per Ilary Blasi. La celebre presentatrice potrebbe non essere riconfermata al timone della conduzione de L’Isola Dei Famosi. A diffondere la notizia è stato il settimanale “Oggi”. Il giornale diretto da Alfonso Signorini ha pubblicato un articolo il quale fa chiarezza sul destino del celebre programma in onda su Canale 5.

Già in precedenza, in occasione della presentazione dei palinsesti Mediaset 2023/2024, Pier Silvio Berlusconi aveva già espresso la sua decisione id rivoluzionare completamente i programmi televisivi. L’amministratore delegato ha mostrato un atteggiamento tollerante nei confronti del Grande Fratello Vip, dando fiducia al conduttore e inserendo nel format Cesara Buonamici in qualità di opinionista.

Adesso, ad aggiungersi nella lista dei nomi a rischio c’è anche Ilary Blasi. Queste sono le parole che si leggono sulla rivista del settimanale diretto da Alfonso Signorini:

Pier Silvio vuole fare informazione popolare di alta qualità e bandire le derive trash da tutti i format. La sua Isola dei Famosi non compare in palinsesto perché l’ultima edizione non è piaciuta ai vertici del Biscione e per questo motivo hanno deciso di prendersi una pausa di riflessione sul futuro del programma.

Attualmente non siamo a conoscenza dell’attendibilità di tale notizia in quanto ne la diretta interessata ne Pier Silvio Berlusconi hanno rilasciato qualche dichiarazione in merito alla questione. Nel frattempo, circolano voci anche in merito al presunto ingresso dell’ex moglie di Francesco Totti a Temptation Island Winter in qualità di conduttrice.