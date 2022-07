Una delle coppie più amate e conosciute d’Italia sembra essere arrivata ad una definitiva rottura, nel rammarico di chiunque abbia amato questi due volti dello sport e dello spettacolo. Parliamo del matrimonio tra Francesco Totti ed Ilary Blasi. Un’unione che ha fatto sognare in primis tutti i fans della Roma, e poi anche tutto il resto del Bel Paese.

Dopo molti anni trascorsi insieme e la nascita di meravigliosi bambini, le divergenze tra il calciatore e la conduttrice sembrano essere diventate troppo importanti per essere trascurate. Sembra impossibile pensare che un matrimonio così sincero, sia potuto venire meno così repentinamente.

È così che viene meno una storia d’amore che ha segnato una generazione. Sembra davvero impossibile non affrontare l’argomento con tristezza e un tocco di malinconia. In molti vogliono di esprimere un parere al riguardo e le testate di gossip cercano di scoprire sempre maggiori dettagli su questa separazione.

Ilary Blasi ha appena concluso la conduzione de L’Isola dei Famosi, guadagnandosi un discreto successo. A contribuire a questo traguardo è senza dubbio la forte sintonia e complicità che si era creata tra la conduttrice e i suoi opinionisti.

Vedendo la confidenza che c’era tra Ilary e Vladimir Luxuria in particolare, in molti si sono chiesti se l’opinionista del reality non sapesse qualche cosa in più sulle vicende che la presentatrice sta affrontando.

Ed è proprio durante l’Evergreen Fest di Torino, nell’intervista che Luxuria ha rilasciato al Torino Cronaca Oggi, che le è stata fatta qualche domanda al riguardo. Ma l’opinionista, con grande savoir faire, si è limitata a commentare.

“Ho sempre voluto rispettare la loro privacy”. Poi ha aggiunto che Ilary troverà sicuramente il modo di affrontare la cosa nel migliore dei modi. Come la maniera impeccabile con cui ha condotto L’Isola dei Famosi, nonostante la difficile situazione, ne è la prova.