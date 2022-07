L’Isola dei Famosi, quest’anno, ha messo a nudo le debolezze e le fragilità di molte delle coppie che hanno deciso di partecipare al reality. Una vicenda che è rimasta molto cara ai telespettatori è quella che riguardava Manuela Raffaeta e Marco Melandri.

La loro coppia aveva vissuto degli alti e dei bassi che avevano portato ad un periodo di rottura. Entrambi, però, sembravano aver messo da parte le divergenze in nome del bene della loro figlia Martina. Durante il percorso nel reality sembrava che finalmente la famiglia fosse tornata unita, eppure non è tutto oro quello che luccica.

Molti fans della coppia si sono stupiti dal fatto che sui social i due non postassero più foto insieme e dopo insistenti richieste è arrivata la risposta della diretta interessata. Manuela si è sfogata su Instagram, rivelando la cruda verità sulle vicende accadute subito dopo l’Isola.

Queste le parole dell’ex naufraga: “Tutti i giorni ricevo messaggi da persone che mi chiedono perché non posto più foto con Marco. Dopo cinque giorni dall’uscita dell’ Isola dei Famosi è tornato a frequentare quella ragazza”.

“Non mi pronuncio per la scelta!! Sostengo che per salvare la Famiglia bisogna lottare e so che a volte le famiglie devono attraversare periodi tempestosi. Parlo di Amore e non di passione dato che dura pochi anni”. “L’ amore si costruisce con un lavoro su se stessi e sulla coppia”. “Si cerca giorno per giorno motivazioni obiettivi comuni, soprattutto nelle difficoltà e nelle sfide giornaliere, che ci presenta la vita anche nella routine”.

“Non è per tutti, Ci vuole tanta forza”. Non è difficile intuire lo sconforto della donna, ma il bene di sua figlia rimane l’obiettivo principale per lei:

“Lei e la sua serenità prima di tutto ma non posso più’ lottare da sola! Ora inizio un nuovo capitolo della mia Vita dove Marco ne farà sempre parte ma in forma diversa. Noi saremo sempre una famiglia mamma e babbo di Martina”.