Ormai sembra impossibile parlare d’altro: la fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi è sulla bocca di tutti. Tra i due notissimi romani c’era aria di crisi già da Settembre 2021. All’epoca, a destare l’attenzione dei fans, è stato il fatto che Ilary non avesse fatto, tramite social, gli auguri a Totti per il suo 45esimo compleanno.

Interrompendo quella che era a tutti gli effetti una consuetudine. Le voci sono diventate sempre più intense quando Ilary, a dicembre, ha deciso di fare un viaggio in Lapponia senza il suo pupone. A rendere i fans ancora più sospettosi era il fatto che, ad accompagnarla in quel viaggio, c’era Luca Tommasini, coreografo di fama mondiale.

Ora che è stata data la notizia ufficiale della rottura, i rumors hanno iniziato ad impazzare, portando a galla la verità. Sembra che l’ex campione della Roma si sia ormai rifatto una vita. Ne sono la conferma gli scatti che i paparazzi sono riusciti a fargli.

Infatti, sono ormai diverse volte che Totti viene fotografato mentre esce da casa di una donna. Nel mentre, le attenzioni si concentrano anche sui figli di Ilary e Francesco. Sono purtroppo quelli che si trovano ad affrontare le conseguenze più difficili di questa scelta.

Sicuramente la situazione più complicata riguarda i due figli maggiori, Cristian e Chanel. I due giovani hanno un rapporto con i social e i fan diametralmente opposto. Mentre il primo sembra fuggire tutte le attenzioni mediatiche, Chanel ha sempre amato mostrarsi sui social e posta con regolarità foto o videoclip.

Eppure, negli ultimi periodi sembra che qualcosa sia cambiato per Chanel. La ragazza, infatti, nelle ultime settimane ha interrotto le sue attività social. Cosa è successo? Forse la risposta è più semplice di quanto sembri.

Negli ultimi periodi sicuramente la vita non è stata facile per Ilary Blasi e probabilmente la giovane ragazza ha deciso di prendersi una pausa dai social media per poter essere di supporto alla sua mamma.