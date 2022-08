Ilary Blasi, la rivelazione degli amici dopo la separazione da Francesco Totti

Le parole degli amici della conduttrice: "Non vuole apparire come la moglie tradita dal marito"

É passato ormai del tempo da quando Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato la fine della loro storia d’amore dopo dopo ben 17 anni di matrimonio. Nonostante siano passati molti giorni dall’annuncio, la conduttrice e il calciatore continuano a rimanere i protagonisti del gossip di questa estate. In questi ultimi giorni Ilary Blasi è tornata a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate da fonti molto vicine a lei.

Chi è un suo grande fan non ha potuto fare a meno di notare che Ilary Blasi non sia una grande tifosa dei social. Ultimamente, però, il profilo Instagram della conduttrice dell’Isola dei Famosi è ricco di scatti che la immortalano nei suoi momenti di vita quotidiana.

Come già anticipato, in questi ultimi giorni fonti molto vicine alla conduttrice hanno fatto alcune rivelazioni su di lei. In particolar modo amici di Ilary hanno svelato al settimanale ‘DiPiù’:

Ilary ci tiene a mostrarsi forte in un momento tanto delicato.

E ancora:

E non vorrebbe mai, per nessun motivo, apparire come la moglie inconsolabile tradita dal marito. Al contrario, lei è una donna tosta e vuole farlo sapere al mondo intero. Credo che lei abbia deciso di mostrarsi in foto più sensuali anche per ricordare a tutti che lei resta una delle donne più affascinanti della tv italiana.

Questo è quanto dichiarato dagli amici della showgirl per ‘giustificare’ in qualche modo la sua costante presenza sui social. Ricordiamo che dopo l’annuncio della separazione dall’ex calciatore, Ilary Blasi si è chiusa nel più silenzio più totale e non ha rilasciato alcuna dichiarazione riguardo questa storia.

Dopo il polverone mediatico che li ha coinvolti in questo ultimo mese, sia la conduttrice dell’Isola dei Famosi che l’ex calciatore hanno deciso di staccare la spina allontanandosi per un po’ in modo da ritrovare quella pace e serenità persa da un po’ di tempo.