Una delle coppie più amate e conosciute d’Italia sembra essere arrivata ad una definitiva rottura, nel rammarico di chiunque abbia amato questi due volti dello sport e dello spettacolo. Parliamo del matrimonio tra Francesco Totti ed Ilary Blasi.

Un’unione che ha fatto sognare in primis tutti i fans della Roma, e poi anche tutto il resto del Bel Paese. Dopo molti anni trascorsi insieme e la nascita di meravigliosi bambini. Le divergenze tra il calciatore e la conduttrice sembrano essere diventate troppo importanti per essere trascurate.

Sembra impossibile pensare che un matrimonio così sincero sia potuto venire meno così repentinamente e per certi versi i fans della coppia stanno rivivendo quanto accaduto con la separazione di Al Bano Carrisi e Romina Power. È così che viene meno una storia d’amore che ha segnato una generazione.

Sembra davvero impossibile non affrontare l’argomento con tristezza e un tocco di malinconia. I fans sono alla ricerca di informazioni in più, mentre molti nel mondo della tv hanno detto la loro, ma cosa sta succedendo davvero in casa Totti? Di sicuro le difficoltà maggiori le stanno affrontando proprio coloro che non hanno colpa.

I tre meravigliosi figli di Ilary e Francesco. I ragazzi presto dovranno affrontare una scelta davvero difficile: con quale dei due genitori passeranno la gran parte del loro tempo. A quanto pare i tre figli della Blasi e del Pupone hanno, però, le idee abbastanza chiare e sanno già con chi vogliono restare.

Inutile dire che questa scelta ha creato un certo scompiglio in casa Totti. A riportare le ultime informazioni sulla vicenda è la scrittrice di gossip Deianira Marzano, che ha rispostato delle foto che ritraggono i tre ragazzi in compagnia del padre, in vacanza.

Sembra che Ilary e Francesco si siano scambiati poco fa le chiavi della loto splendida villa a Sabaudia. Fino a poco fa è stata Ilary a stare con i suoi figli e ora, com’è giusto, è il momento di Francesco. Ma i ragazzi hanno davvero deciso di restare con il papà? Ancora nessuna notizia al riguardo e sembra ancora presto per fare ipotesi.