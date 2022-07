Ormai sembra impossibile parlare d’altro: la fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi è sulla bocca di tutti. Tra i due notissimo romani c’era aria di crisi già da Settembre 2021. All’epoca, a destare l’attenzione dei fans, è stato il fatto che Ilary non avesse fatto tramite social gli auguri a Totti per il suo 45esimo compleanno, interrompendo quella che era a tutti gli effetti una consuetudine.

Le voci sono diventate sempre più intense quando Ilary, a dicembre, ha deciso di fare un viaggio in Lapponia senza il suo pupone. A rendere i fans ancora più sospettosi era il fatto che, ad accompagnarla in quel viaggio, c’era Luca Tommasini, coreografo di fama mondiale.

In molti hanno creduto che la crisi di coppia fosse proprio colpa di Luca. Ma di lì a breve è arrivata una smentita direttamente da Francesco, che ha calmato un po’ le acque. Ora che, però, è data la notizia ufficiale della rottura, i rumors hanno iniziato di nuovo ad impazzare, portando a galla retroscena inaspettati.

Di recente, a tenere banco sul web è un’indiscrezione che riguarda Fiorella, la mamma di Totti. La signora è sempre rimasta in disparte e lontana da occhi indiscreti ed è per questo motivo che non si sa granché su di lei. Le uniche informazioni che abbiamo sono che nel 2020 ha, purtroppo, perso suo marito a causa del covid.

La donna oltre a Francesco Totti, ha un altro figlio di nome Riccardo. Ma tornando al punto, pare che tra la signora Fiorella e la nuora Ilary non ci sia mai stato un particolare rapporto di amicizia, anzi, il clima tra loro sarebbe tutto fuorché disteso.

A portare a galla questo pettegolezzo è stato Dagospia, che ha raccontato: “Le mamme capiscono sempre tutto – Fiorella, la mamma di Totti, quando Francesco si mise con Ilary disse al figlio: “Ma che ti metti co’ ‘na ballerina?”.

Una frase forte che, però, non viene confermata dagli scatti dei paparazzi. Infatti, spesso le due donne sono fotografate insieme e sembravano tutt’altro che infastidite.