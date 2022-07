Separazione Francesco Totti e Ilary Blasi, spunta il nome di Alvin: che ruolo ha il conduttore?

Da quando hanno annunciato la fine del loro amore dopo ben 17 anni di matrimonio, Francesco Totti e Ilary Blasi sono diventati i personaggi più chiacchierati di questo ultimo periodo. Nonostante non siano stati svelati i motivi che hanno portato alla fine del loro amore, sono molte le ipotesi fatte a riguardo e molte le persone coinvolte. Tra i tanti personaggi, in queste ultime ore è spuntato il nome di Alvin.

Sono molti i personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo che hanno commentato la fine dell’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Mentre la conduttrice dell’Isola dei Famosi si trova in Tanzania insieme ai suoi figli, l’ex calciatore ha deciso di chiudersi in un totale silenzio stampa.

Tutti coloro che stanno seguendo la vicenda sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi non hanno potuto fare a meno di chiedersi come mai Alvin non si è espresso sulla vicenda. A dare informazioni sul conduttore è ancora una volta il giornale ‘Dagospia’.

Stando alle ultime indiscrezioni, sembra che Alvin non sia del tutto estraneo alla vicenda Totti-Blasi. Queste sono state le parole riguardo l’amico e collega della conduttrice:

Non solo a Roma ma anche a Milano tutti, ma proprio tutti, parlano della separazione tra Totti ed Ilary. Perché Alvin, amico e collega di agenzia della ex signora Totti, è stato attenzionato in queste ore dalla stampa meneghina? Come mai? Ah, non saperlo…

Isola dei Famosi, l’episodio in cui Alvin ha citato Francesco Totti

Durante una delle ultime puntate dell’Isola dei Famosi Alvin si è riferito all’amica e collega Ilary Blasi con queste parole:

Aveva ragione Francesco Totti, sei unica.

In seguito a questa vicenda molti si sono chiesti che ruolo abbia Alvin nella questione della separazione tra l’ex calciatore della Roma e Ilary Blasi. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire se ci saranno delle novità a riguardo.