Ilary Blasi, foto da un famoso hotel di Roma. Smentite le voci di una convivenza con Totti

Per Ilary Blasi e Francesco Totti dopo le vacanze estive è arrivato il momento di pensare a risolvere la loro questione sentimentale. I rispettivi avvocati hanno iniziato a confrontarsi per cercare di capire a come arrivare ad una soluzione che soddisfi entrambi.

Nei giorni scorsi sono iniziate a circolare diverse voci secondo cui sia Ilary che Francesco hanno fatto ritorno nella loro casa all’Eur per stare insieme ai figli, probabilmente però da separati in casa.

Questo a quanto pare non corrisponde a verità, stando alle storie pubblicate da Ilary sul suo profilo Instagram. Forse anche per mettere a tacere le voci che la volevano nella villa romana insieme all’ex calciatore, Ilary ha pubblicato alcuni scatti che la vedono in un lussuoso albergo di Roma.

Ilary non si è limitata a pubblicare le foto di un albergo con un tag generico sulla località, ma ha chiarito precisamente il nome dell’albergo dove si trova.

Che sia un gesto per far capire che lei non è tornata a casa ma che in attesa di sviluppi vivrà in albergo? Probabile.

Certo una soluzione la si dovrà trovare. La villa all’Eur molto probabilmente andrà ai figli che staranno lì a turno una volta con la mamma e una volta con il papà.

Ilary starebbe pensando a questo punto di trasferirsi a Milano dove ha la base dei suoi impegni professionali. È infatti nel capoluogo lombardo che va in onda l’Isola dei Famosi. Ed è sempre a Milano che la conduttrice intenderebbe rifarsi una vita.

Ma c’è un problema chiamato Isabel. A quanto pare mamma Ilary vorrebbe portarla con sé data ancora la giovane età della piccola. Scelta che però a quanto pare non è stata accettata da Francesco Totti che si sarebbe fermamente opposto. Tutto questo in attesa di sviluppi dalla pratica di separazione che stanno portando avanti.