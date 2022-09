Francesco Totti pronto a portare in tribunale Ilary Blasi: il motivo

Senza ombra di dubbio Francesco Totti e Ilary Blasi sono stati i personaggi più chiacchierati di questa ultima estate. La notizia della separazione ha fatto chiacchierare i principali giornali di cronaca rosa e ancora oggi sono molti coloro interessati a questa vicenda. Nelle ultime ore sono trapelati nuovi retroscena riguardo l’ex coppia. Scopriamo insieme cosa sta succedendo.

Francesco Totti pronto a portare in tribunale Ilary Blasi? Questo è quanto trapela nelle ultime ore. A lanciare il gossip è il giornale ‘Il Corriere della Sera’, secondo cui l’ex calciatore sarebbe pronto a portare in tribunale la sua ex moglie qualora dovesse rilasciare qualche intervista televisiva.

A riguardo, questo è quanto dichiarato dal noto giornale:

Se Ilary insistesse nel volersi trasferire a Milano, magari con la piccola Isabel, Francesco si opporrebbe con tutte le sue forze. Non ne vuole nemmeno sentire parlare. O se, come è nell’aria, Ilary dovesse andare a sfogarsi in tv dall’amica Silvia Toffanin, allora la consensuale diventerebbe una via non più percorribile. E si andrebbe in tribunale, per la separazione giudiziale, che potrebbe durare anche tre anni.

Sembra che Francesco Totti e Ilary Blasi si impegnano per evitare il trapelare del gossip per il bene dei loro figli. Per questo l’ex capitano della Roma pare abbia chiesto alla sua ex moglie di evitare interviste televisive:

L’avvocato Alessandro Simeone, che assiste la conduttrice dell’Isola dei Famosi, è stato il braccio destro di Bernardini de Pace. Quindi i due si conoscono bene. E questo potrebbe rendere meno conflittuale la causa di separazione.

La notizia dell’impegno dell’ex coppia di far emergere meno dettagli possibili sulla separazione è stata confermata anche dal settimanale diretto da Alfonso Signorini. Questo è quanto pubblicato dal giornale: