Ilary Blasi e Francesco Totti, pace improbabile: ecco cosa avrebbe chiesto lui

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno annunciato la loro separazione dopo 17 anni di matrimonio quasi 2 mesi fa. La coppia, le cui voci di una crisi si susseguivano già da alcuni mesi, ha deciso di uscire allo scoperto con un doppio comunicato. Lo hanno fatto poco dopo la fine dell’Isola dei Famosi che vedeva Ilary impegnata in prima persona.

Dopo l’annuncio, Ilary è volata in vacanza alternandosi con i figli, amici e la famiglia in diversi posti sia in Italia che all’estero. Su Totti invece il gossip è esploso con la pubblicazione da parte del settimanale Chi di alcune foto che vedevano l’ex capitano della Roma sotto casa di Noemi Bocchi, che, ormai non ci sono più dubbi, è la sua nuova fiamma.

Fonte:

Terminato il periodo estivo per la coppia ora è arrivato il momento di mettere a posto la situazione. Per questo hanno già dato mandato ai loro avvocati di portare avanti le pratiche per la separazione. Per l’occasione hanno deciso di affidarsi a due massimi esperti matrimonialisti che gestiranno il tutto per conto dei loro assistiti.

In ballo oltre alla gestione dei 3 figli c’è anche l’enorme patrimonio immobiliare e societario che la coppia ha creato in tutti questi anni. Non sarà facile dividersi tutto, soprattutto ora che a quanto pare i rapporti tra i due non sono proprio celeri.

Il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini ha lanciato un’indiscrezione secondo cui in questo momento non ci sarebbero i presupposto per una separazione consensuale. Eppure il legale di Totti avrebbe chiesto a quello della conduttrice un atto di pace con la casa principale della coppia, la mega villa dell’Eur che finirebbe ai figli con i genitori che si alternerebbero nella custodia.

In questo modo si tenterà di non far pesare molto la separazione ai tre figli. Al momento la risposta di chi fa le veci di Ilary non è ancora arrivata.