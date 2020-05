Ilary Blasi e Francesco Totti in giro per Roma: il look griffato della conduttrice Prima uscita dopo l'emergenza per Ilary Blasi e Francesco Totti: la storica coppia in giro per il centro di Roma, in incognito con la mascherina e look griffati

Si torna ufficialmente alla vita normale e anche i VIP si concedono una passeggiata per le vie della città: oggi è toccato a Ilary Blasi e Francesco Totti, l'amatissima coppia in giro per le vie di Roma, entrambi in incognito con mascherine nere, cappellini e occhiali da sole I due però non si sono nascosti, a postare le foto della passeggiatina per le vie della Capitale è stata proprio l'amatissima conduttrice, scatti a Fontana di Trevi e infinite tappe nella Città Eterna. I piccioncini in sella al proprio motorino, si sono girati tutta Roma lasciando a casa i figli Cristian, Chanel e Isabel e forse per la prima volta sono riusciti ad evitare l'assalto dei fan, proprio come una coppia "normale" Ilary Blasi non rinuncia alle griffe Cosa non hanno potuto fare a meno di notare i fan? Ovviamente il look all'ultima moda della showgirl, un total black tutto di lusso. I leggins neri e aderenti hanno messo in risalto il fisico perfetto della conduttrice, a completare il look una t-shirt con maniche a tre quarti e un giubbotto legato alla vita Gli accessori però hanno subito scatenato i fan che non hanno potuto fare a meno di chiedere il prezzo: il marsupio firmato Chanel, un modello vintage di pelle nera, costa ben 1600 euro, mentre gli anfibi Monolith di Prada si aggirano sui 1300 euro: due somme davvero da capogiro La convivenza nel periodo dell'emergenza View this post on Instagram Detto….fatto!!! A post shared by Francesco Totti (@francescototti) on May 17, 2020 at 10:58am PDT La coppia ha resistito bene al periodo di crisi nazionale, i due hanno affrontato la convivenza nel migliore dei modi. Sono state tante le new entry in casa Blasi – Totti, la prima un bel gattino, Donna Paola di razza Sphynx mentre la donna ha portato in casa anche una capretta