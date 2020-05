Ilary Blasi; dopo il gatto, in casa Totti arriva anche la capretta Nuovo arrivato in casa Totti dopo la gatta "Donna Paola" arriva la capretta tibetana

È risaputo l’amore di Ilary Blasi per gli animali. Ed è altrettanto risaputo, quanto invece per lungo tempo, Francesco Totti si sia categoricamente rifiutato. Nonostante questo, dato che Ilary adora averne in casa, è riuscita a far fare al campione della Roma uno strappo alla regola.

Così lo scorso dicembre, la stessa Ilary Blasi ha presentato sul web la loro gattina, Donna Paola. La micetta è riuscita subito a conquistare il cuore dei fans e inaspettatamente anche di suo marito. E a quanto pare Francesco Totti ha imparato ad apprezzarla e a voler bene al gattino tanto da farla dormire nel suo letto.

Visto tale entusiasmo la showgirl ne ha approfittato e pare che ultimamente la loro famiglia si sia allargata ancora un poco. Dopo aver adottato Donna Paola, Ilary oggi ha annunciato di aver accolto un ospite un po’ particolare in famiglia. Infatti la famosa soubrette, ha oggi presentato sui social anche la sua capretta.

Lo sappiamo grazie ad uno scatto pubblicato nelle Instagram Stories di Ilary Blasi. Nella foto sono immortalate la bambina di Ilary e Francesco con in braccio questa graziosa capretta. Il volto della bambina è coperto per garantire la privacy, a cui entrambi tengono moltissimo.

Il cucciolo sarebbe un esemplare di capra nana tibetana. Non sappiamo ancora quale sia il nome di questo carinissimo nuovo arrivo nella famiglia Totti, ma sicuramente lo sapremo presto. E staremo a vedere che cosa ne pensa lo stesso Francesco Totti, che sicuramente imparerà ad amare anche il nuovo arrivato.

Come ha fatto Donna Paola, sicuramente questo cucciolo rubacuori saprà animare le giornate in famiglia e accaparrarsi un posto nel cuore del capitano. D’altro canto, ha di sicuro già conquistato l’affetto dei fan, che si sono innamorati della dolcezza dell’insolito cucciolo. Staremo a vedere come si evolveranno le vicende in casa Totti.