Ilary Blasi, quella frase di Alvin su Totti che non è passata inosservata

Momento sicuramente non facile per Ilary Blasi che dopo l’annuncio della separazione da Francesco Totti dopo 17 anni di matrimonio, è volata in vacanza in Madagascar insieme ai figli e alla sorella.

Da un punto di vista professionale la conduttrice ha concluso da qualche settimana l’edizione dell’Isola dei Famosi che è stata la più lunga della storia.

Fonte: web

E ripercorrendo la puntata finale del reality torna a galla una frase di Alvin detta nei confronti di Ilary che oggi con i risvolti sentimentali che sono arrivati, è molto significativa.

Alvin al culmine della puntata finale dell’Isola dei Famosi ha voluto ringraziare Ilary per l’opportunità e il viaggio professionale vissuto insieme. Lo ha fatto citando una frase di Francesco Totti molto famosa.

“E Ilary, che ti devo dire a te? Ti voglio bene. Aveva ragione Francesco, sei unica. Ma menomale che sei unica, Ilary. Immaginati con quattro Ilary, sarei finito” – le parole di Alvin riferendosi a quando il pupone scrisse su una maglia “6 unica” che mostrò al pubblico in tribuna dopo un gol.

Queste parole di Alvin non hanno lasciato indifferente Ilary che è apparsa molto commossa. Sicuramente la conduttrice avrà pensato al rapporto con Francesco già logoro in quel periodo. La conduttrice ha sorriso con gli occhi lucidi alle parole di Alvin che ovviamene era ignaro di tutto.

Ilary Blasi – Francesco Totti: la coppia ha scelto al via del silenzio

La coppia al momento ha scelto la via del silenzio. Dopo i rispettivi comunicati, Ilary è volata in vacanza per staccare la spina da questa pressione mediatica, Totti si è chiuso a vita privata dopo che il settimanale Chi ha pubblicato le foto di lui mentre si reca a casa della sua nuova fiamma Noemi Bocchi.

Ormai ci sono pochi dubbi sul fatto che l’ex capitano della Roma stia insieme alla giovane. Mistero invece sul presunto uomo che avrebbe fatto perdere la testa ad Ilary e che gli avrebbe scritto dei messaggi poi scoperti da Totti.