Ilary Blasi fuori controllo a Verissimo: “Gliel’appoggio”

A Striscia La Notizia non si guarda in faccia a nessuno né tantomeno ad Ilary Blasi che stiamo vedendo in tv in queste settimane alla conduzione dell’Isola dei Famosi. Ieri sera nel corso del tg satirico, la moglie di Francesco Totti è stata la protagonista della rubrica Fatti e Rifatti.

“Ilary è una conduttrice innovativa, guarda la futuro anche perché non sempre è presente…”, ironizza Gerry Scotti nel servizio. E via con la prima gaffe fatta dalla Blasi la scorsa settimana nel corso della prima puntata dell’Isola: “Solamente voi potete decidere chi dovrà abbandonare la casa… No, la casa no, la casa è da un’altra parte”.

Poi si ripercorre la carriera della presentatrice con gli esordi da bambina accanto a Renato Pozzetto in un film, fino al matrimonio con Francesco Totti. “Ma anche tra loro non sempre tira una buona aria” – scherza Scotti riferendosi a rumori molesti in arrivo dal set delle Iene. Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, poi la Blasi respinge con forza l’idea di avere un altro figlio avanzata dall’ex capitano della Roma: “Ho finito gli ovuli, li ho persi… Con un’altra lo fa” – ha replicato davanti a un basito Fazio.

Ilary Blasi protagonista di Fatti e Rifatti

Ma le gaffe della Blasi non finiscono qui. Il programma infatti è andato a ripescare un vecchio filmato in cui Teo Mammucari la obbliga a mettere un dito in bocca e pronunciare parole aggiungendo il suffisso “azo, con la zeta di Zorro”. Lei ci sta, ma quando si arriva a “sadico”, il finale è intuibile.

“Donna impegnata, è difficile starle dietro ma sempre meglio che starle davanti” – conclude Gerry Scotti. Motivo? L’indimenticabile battuta spinta in studio da Silvia Toffanin, sua amica storica dai tempi di Passaparola, in studio a Verissimo: “Sì sì ma io gliel’appoggio sempre…” – riferendosi al marito.