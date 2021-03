Verissimo, cosa sappiamo sull’outfit primaverile di Silvia Toffanin

Sabato 27 febbraio è andata in onda una nuova puntata di Verissimo. Nel programma di Canale 5, ormai campione di ascolti del sabato pomeriggio, protagoniste sono state le storie dei personaggi più amati. Tra queste, il racconto del calciatore Cherif Karamoko che ha commosso tutti con la sua storia, dal naufragio all’esordio nel mondo del calcio.

Le storie del programma firmato Canale 5 non passano inosservate, come di certo non passano inosservati gli outfit della padrona di casa Silvia Toffanin. Siamo tutti abituati a vederla con outfit al massimo dell’eleganza. Quello sfoggiato nell’ultima puntata andata in onda non è stato da meno.

Infatti, nel corso della puntata del 28 febbraio, Silvia Toffanin ha sfoggiato un look allegro e primaverile. Il rosa è stato il colore protagonista di questo outfit elegante e chic. Innanzitutto, si può notare la blusa indossata dalla conduttrice. Di un rosa molto intenso, quasi fucsia, la camicia della conduttrice non è passata inosservata.

Caratterizzata da un fiocco morbido intorno al collo e da maniche a sbuffo leggermente arricciate sui polsi, la camicia indossata da Silvia Toffanin sembra essere molto piaciuta ai tantissimi telespettatori del programma di Canale 5.

Ma cosa ha abbinato la conduttrice all’elegante blusa in tessuto lucido? Come possiamo notare, Silvia Toffanin ha optato per dei pantaloni palazzo a vita alta. Il loro colore richiama sempre alla primavera. E dunque, ai pantaloni palazzo rosa antico la conduttrice ha poi abbinato delle decolleté LeSilla scamosciate. Il tutto accompagnato da capelli sciolti con onde morbide che ricadevano sulle spalle.

Per cui, Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo del 28 febbraio si è presentata con uno stile molto elegante e dai colori primaverili. Ricordiamo che la conduttrice Mediaset è sempre impeccabile con i suoi outfit semplici ma nello stesso tempo molto eleganti. Infatti, il suo stile romantico convince i telespettatori del programma che si conferma in assoluto il campione di ascolti del sabato pomeriggio.