Ilary Blasi furiosa va a riprendersi la figlia Isabel dopo il gesto di Francesco Totti

L'ex capitano della Roma ha continuato a portare la figlia a giocare con i figli di Noemi e ad Ilary questo non è piaciuto.

Dopo le vacanze in Tanzania in compagnia di mamma Ilary per Isabel era arrivato il momento di stare un po’ con il papà Francesco che si stava rilassando nella villa di Sabaudia.

I due sono rimasti insieme almeno fino a dopo Ferragosto quando, a quanto pare, Ilary è tornata sul litorale laziale per andarsi a riprendere Isabel.

Sembrerebbe che Francesco durante il soggiorno abbia continuato a portare la figlia a giocare con i figli di Noemi. Un gesto che non è piaciuto ad Ilary che lo aveva già invitato ad evitare di portare i figli con sé quando si trovava con la sua nuova fiamma.

Secondo il settimanale Chi il gesto ha fatto “traboccare il vaso nei rapporti già difficili con la Blasi che si è arrabbiata tanto da andarsi a riprendere la piccola Isabel”.

Totti beccato di nuovo insieme a Noemi

A quel punto Totti trovandosi da solo non ci ha pensato due volte a raggiungere la sua nuova compagna che sta soggiornando poco lontano da Sabaudia, a San Felice Circeo.

I fotografi di Chi hanno immortalato Totti scendere da un’auto di amici sotto casa di Noemi verso le 22.30 e restarci almeno fino alle 2 di notte visto che fino a quell’ora non è stato visto uscire.

Le foto pubblicate dal settimanale diretto da Alfonso Signorini sono state scattate dalla stessa prospettiva dove giorni prima erano state scattate delle foto di Noemi Bocchi intenta a parcheggiare l’auto per entrare in casa.

Insomma l’ex capitano della Roma pare non abbia resistito al fatto che Noemi fosse a pochi chilometri da lui e così appena tornato solo è corso immediatamente da lei.

La coppia non intende ancora uscire allo scoperto ufficialmente e per questo evitano ogni uscita pubblica. A quanto pare renderanno ufficiale la loro relazione soltanto quando tra Totti e Ilary è davvero finita con il divorzio.