Ilary Blasi, i pantaloni di lusso confondono i fan: ecco quanto costano

Nel corso delle ultime ore, Ilary Blasi ha lasciato senza parole tutti i suoi fan mostrando un look inedito. Nel dettaglio, la conduttrice romana ha indossato un paio di pantaloni caratterizzati da un dettaglio che non è passato in osservato ai fan i quali sono rimasti confusi. Si tratta di un paio di cuissardes oppure di un paio di pantaloni con doppio tessuto? Scopriamolo insieme!

Senza alcun ombra di dubbio, Ilary Blasi è una delle protagoniste più amate e chiacchierate nel mondo della televisione italiana e in quello del web. Di recente, a far finire la conduttrice romana centro dell’attenzione mediatica è stato l’annuncio dell’uscita di “Unica”, il docufilm firmato Netflix. I suoi fan non vedono l’ora di ascoltare la sua versione dei fatti sulla separazione dall’ex marito Francesco Totti ma nel frattempo seguono ogni suo minimo aggiornamento sui social dove lei stessa condivide momenti della propria quotidianità.

Tra le ultime foto pubblicate sul suo profilo Instagram ne appare una che ha catturato l’attenzione più delle altre. Stiamo parlando di uno scatto in cui la Blasi ha mostrato i suoi nuovi pantaloni, un po’ diversi dal solito Questa volta, l’ex moglie di Francesco Totti ha puntato sul look total black ma i pantaloni hanno un po’ confuso i suoi fan.

Infatti, al contrario di quanto in molti potessero pensare, Ilary Blasi non ha indossato un paio di cuissardes in denim. I pantaloni in questione sono bicolore, ovvero metà neri e metà in jeans, ed è proprio questa caratterista a donare all’abbigliamento un effetto cuissardes. Appartengono alla casa di moda Coperni e hanno un prezzo da capogiro.

Sul pagina ufficiale del brand sono venduti a ben 996 euro. Insomma, una vera e propria tendenza di stagione, certamente non accessibile a tutti considerando il costo così elevato. D’altronde si sa, l’ex moglie di Francesco Totti non bada a spese per il suo guardaroba e per il suo stile inimitabile e sempre curato nei mini dettagli.