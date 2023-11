Ilary Blasi in lacrime per Totti: “Non potevo credere a una cosa del genere”

La scena del trailer ufficiale di "Unica" in cui Ilary Blasi scoppia in lacrime è già diventata virale

Nel corso delle ultime ore è stato pubblicato il trailer ufficiale del docufilm di Ilary Blasi intitolato “Unica”. Alla fine del filmato, la conduttrice romana scoppia in lacrime ripensando a ciò che gli ha fatto il suo ex marito Francesco Totti.

Il giorno venerdì 24 novembre 2023, su Netflix verrà rilasciato “Unica“, il docufilm che racconterà la vita di Ilary Blasi. Inutile dire che l’annuncio è diventato subito virale in rete e ha fatto finire la showgirl romana al centro dell’attenzione mediatica.

Nel suo primo docufilm, Ilary esporrà la propria versione dei fatti in merito alla separazione con Francesco Totti. Questa sarà l’occasione giusta per la conduttrice di convincere tutti della sua verità? Non ci resta che attendere il 24 novembre per scoprirlo! Nel frattempo, è stato pubblicato il trailer ufficiale grazie al quale abbiamo ottenuto qualche inedita anticipazione. La scena iniziale inizia così:

Io non potevo credere che l’uomo che è stato accanto a me per vent’anni, metà della mia vita, avesse fatto una cosa del genere.

Successivamente, la Blasi racconta come è avvenuto l’incontro con l’ex capitano della Roma:

Mia sorella mi chiama dicendo che aveva conosciuto Francesco e mi racconta che voleva conoscermi. Avevo 19 anni e lui era già Francesco Totti

Poi, arriva il momento cruciale, ovvero quella della crisi. La presentatrice narra come il periodo buio ha avuto inizio, quando si è ritrovata davanti ad un marito che non era più lo stesso:

A fine gennaio andiamo a cena. A un certo punto comincio, diciamo, a notare un marito diverso. E da lì, un disastro. A chi credo? Ai giornalisti o a mio marito?

Infine, Ilary non trattiene le emozioni e scoppia in lacrime dinanzi alle telecamere. Proprio in questo momento pronuncia le parole diventate già virali:

Adesso tutti si chiedono: che cosa avrà fatto Francesco Totti a Ilary Blasi? Quali altri colpi di scena ci saranno nel lungometraggio? Scopriremo tutta la verità raccontata in prima persona dalla conduttrice il 24 novembre!