Ilary Blasi in una riserva naturale in Africa: quanto costa l’esperienza tra leoni e rinoceronti

Ilary Blasi mostra alcuni momenti in vacanza. La showgirl ha deciso di concedersi un'esperienza mozzafiato in Africa in compagnia di Bastian Muller.

Sono stati mesi intensi ma ricchi di successi per Ilary Blasi. Basti pensare al clamore scatenato dal docu-film “Unica” su Netflix e il lancio del suo libro “Che stupida. La mia verità”. La presentatrice e showgirl ha quindi deciso di concedersi una vacanza in Africa in compagnia di Bastian Muller. Quali luoghi mozzafiato ha visitato?

La conduttrice sembra aver superato gli eventi tumultuosi legati alla sua separazione da Francesco Totti. Sembra che si sia preparata adeguatamente per nuove avventure. Tra queste sfide, certamente c’è anche un’attività come il trekking. Non solo: in vacanza ha indossato il bikini, ben lontana dall’inverno dello Stivale, e ha esplorato una delle riserve naturali più grandi del mondo: il parco nazionale Kruger.

Tra Mpumalanga e lo Zimbabwe, il parco nazionale Kruger è la più grande riserva naturale del Sudafrica. Si estende su un’area di 20mila km² e ha anche ottenuto il riconoscimento UNESCO come “riserva internazionale dell’uomo e della biosfera”. La regione visitata da Ilary Blasi ha una lunga storia, con reperti che indicano la presenza umana fin dagli albori della specie. Attualmente, è abitata da una varietà di animali selvatici, compresi quelli più conosciuti e famosi nel Continente. Si tratta di leoni, leopardi, rinoceronti, elefanti e bufali, oltre a centinaia di altre specie di mammiferi, uccelli e rettili.

Il parco è strutturato in sei ecosistemi con diverse tipologie di vegetazione. Non mancano, quindi, affascinanti panorami che spaziano dai boschi di acacie del sudovest alle savane della regione centrale.

I visitatori del parco Kruger possono scegliere tra due esperienze disponibili. Si può soggiornare nei bungalow immersi nella natura o partecipare a classici safari organizzati. È possibile esplorare il parco con la propria auto, rispettando gli orari di accesso e di uscita e, neanche a dirlo, rimanendo sempre nel veicolo.

I tour a piedi sono disponibili solo in alcune zone selezionate, accompagnati da guide autorizzate. È consigliato non lasciare il cibo incustodito a causa della presenza costante di scimmie e babbuini. Per quanto riguarda i costi, la “Standard Conservation Fee” è di R460 (circa 23 euro) al giorno per gli adulti, mentre i prezzi dei bungalow nei campi variano tra i 35 e i 40 euro al giorno a persona. Se si vuole soggiornare in una suite al Kruger Gate Hotel, il costo supera i 1.100 euro a notte. Chissà quale opzione ha scelto Ilary Blasi.