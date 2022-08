Lo sai che ci sono almeno 5 cose incredibili che i cani possono percepire sugli esseri umani? Fido ci stupisce ogni giorno, perché è in grado di realizzare grandi cose e di amarci senza chiedere nulla in cambio. Anzi, a volte sembra comprenderci pur non parlando la nostra lingua. E ci comprende come nessun altro al mondo.

Fonte foto da Pixabay

Cose incredibili che i cani sentono: il tuo umore

I cani possono sempre capire qual è lo stato d’animo in cui siamo in ogni momento. Se noi siamo stressati, lo sono anche loro. E se noi siamo tristi, lo sono anche loro. Sono decisamente molto empatici nei confronti delle persone che amano e alle quali tengono in modo particolare.

Sanno quando non gli presti abbastanza attenzione

I cani sono intelligenti e sanno quando li stiamo ignorando. Sanno anche quando combinare qualche guaio, come rubare il cibo dal tavolo, quando noi siamo distratti o presi da altro.

Fonte foto da Pixabay

I cani comprendono la disuguaglianza

Secondo recenti ricerche, i cani sono in grado di capire quando c’è un trattamento non alla pari. Lo hanno scoperto dando il primo a un cane e a un altro no, pur avendo fatto la stessa cosa. Il cucciolo non premiato ha smesso di fare quella azione, perché sapeva che non avrebbe avuto benefici.

Sanno quando sei malato

I cani percepiscono prima la malattia e i nostri problemi di salute. Anzi, recenti studi hanno svelato che potrebbero essere in grado di annusare le cellule tumorali presenti nei corpi di pazienti ancora ignari del cancro di cui soffrono.

Fonte foto da Pixabay

I cani percepiscono la tua inaffidabilità

Una ricerca dell’Università giapponese di Kyoto ha preso in esame più di 30 cani, scoprendo che i cuccioli sanno quando il proprio proprietario non è affidabile, quando mente o non mantiene le promesse fatte. In questi casi tendono a non fidarsi di quella mano che li ha traditi.