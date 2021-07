Ilary Blasi in vacanza con la rivale. Ecco chi è

L’ultima edizione dell’Isola dei Famosi deve essere stata decisamente stressante per Ilary Blasi. La conduttrice ha dovuto fare i conti con dei naufraghi decisamente poco portati alla vita da sopravvissuti. Come se non bastasse, la moglie di Totti ha dovuto anche accettare degli ascolti molto bassi rispetto alle stagioni precedenti del reality.

Finalmente però, anche per l’amatissima conduttrice della Mediaset è arrivato il momento di godersi una meritatissima vacanza. La Blasi, infatti, ha colto l’occasione della fine del reality per andare a rilassarsi in spiaggia insieme ai suoi familiari e ai suoi amici. Ma a quanto pare, insieme a lei, c’è anche qualcuno che rivaleggia con Ilary nel piccolo schermo. Si tratta della sua acerrima rivale nel mondo del lavoro e sembra quasi incredibile vederle insieme in occasione di una vacanza.

Cosa ci fanno fianco a fianco? A quello che si può vedere sul profilo Instagram della conduttrice, Ilary Blasi è in vacanza con la sua famiglia già da diverse settimane. Se il mese scorso si era rifugiata a Sabaudia, adesso la bionda romana si è spostata nella splendida Sardegna. Tra le due tappe, la Blasi ha anche ben pensato di passare un weekend in Russia, più precisamente a Mosca.

Attualmente, la conduttrice alloggia in uno splendido resort strutturato proprio all’insegna del relax e del benessere. Insieme a lei, a godersi questa vacanza da sogno, c’è Michelle Hunziker e altri volti noti dello spettacolo come ad esempio Nicola Savino. In prima battuta potrebbe sembrare strano vedere insieme la Hunziker e la Blasi, dato che teoricamente combattono per lo stesso ruolo nel piccolo schermo.

Eppure, in realtà queste due amatissime conduttrici sono molto amiche e nell’ultimo periodo si vedono anche decisamente spesso. Infatti, andando a controllare il profilo di Michelle, salta subito all’occhio il fatto che spesso le due vengono ritratte insieme, e non solo negli ultimi giorni di vacanza. Per esempio, qualche tempo fa Ilary e Michelle Hunziker erano a cena insieme a Roma.