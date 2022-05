Ilary Blasi, incidente in diretta: cade dallo sgabello

Ieri nuova puntata dell’Isola dei Famosi e non sono mancati i colpi di scena. La protagonista sempre lei, la padrona di casa Ilary Blasi che ha avuto un piccolo incidente.

Tutto è accaduto dopo l’una di notte nel bel mezzo delle nomination. Probabilmente stanca, Ilary che era seduta al centro dello studio su uno sgabello, ha improvvisamente perso l’equilibrio cadendo rovinosamente per terra.

Momento di panico in studio con i due opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria che si sono immediatamente portati vicino a lei per sincerarsi delle sue condizioni.

Per fortuna nulla di grave e Ilary ha cercato di stemperare il tutto con una grossa risata.

Fonte: web

“Tutto bene, non è successo niente” – ha rassicurato il pubblico. “È stata la giacca, pesa 9 chili” – le parole di Ilary che ha cercato di dare la colpa all’abbigliamento scelto per la serata.

Il tutto è avvenuto in diretta e la regia di Roberto Cenci ha poi riproposto varie volte la scena della caduta, in una volta persino a rallentatore.

A fine serata Ilary ha congedato tutti con un “Abbiamo chiuso davvero con il botto”.

“Una puntata memorabile che si è aperta con l’infortunio di Nick, poi è proseguita con Nicolas che si è fatto male all’alluce e poi Ilary Blasi che per rendere omaggio si è tuffata in avanti” – ha scherzato Nicola Savino.

Per fortuna niente di grave per lei ma solo un forte spavento. Questa edizione dell’Isola dei Famosi sta funzionando egregiamente grazie anche ad uno staff unito e coeso. Ilary Blasi e gli opinionisti hanno creato una bella alchimia in studio e le puntate passano giocose.

Anche con Alvin i siparietti tra i due sono molto apprezzati. Ilary e l’inviato in Honduras non fanno altro che battibeccarsi e stuzzicarsi a vicenda. E questo sta piacendo molto.