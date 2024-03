Ilary Blasi indossa gli stivali sparkling, ma sapete quanto costano? Prezzo choc

Di sicuro non si passa inosservati con un paio di scarpe del genere. Così come è impossibile non notare il prezzo riportato sull’etichetta di queste calzature. Oggi tutti si chiedono quanto costano gli stivali sparkling di Ilary Blasi. L’ex moglie del Pupone in diversi post sui social ha mostrato il suo ultimo acquisto, degli stivali a specchio del valore di più di 1000 euro!

La conduttrice non ama passare inosservata. Lei fa di tutto per essere notata in ogni occasione. Sia con il suo modo di fare sia con i suoi look. L’ultimo outfit mostrato dalla presentatrice romana ha lasciato tutti quanti senza parole.

In realtà l’abito scelto e mostrato sui social è un semplice vestitino nero. Ovviamente con uno spacco stratosferico, a mostra la silhouette perfetta. Alla faccia di Francesco Totti che le ha preferito la più giovane Noemi. A saltare all’occhio, però, sono gli stivali che indossa, davvero particolari.

Ilary Blasi ha scelto di abbinare il suo vestito nero con un paio di stivali metallizzati. Sono color argento e a specchio, con un tacco davvero molto alto. Arrivano a metà gamba, ma è impossibile non ammirarli, passo dopo passo.

L’ex presentatrice del Grande Fratello non ha mai nascosto la sua passione per le scarpe. Ne deve avere un armadio pieno. E non ha mai badato a spese di fronte agli acquisti di nuove calzature da aggiungere alla sua collezione. Ovviamente, nemmeno questa volta è stata tanto a guardare lo scontrino!

Quanto costano stivali sparkling Ilary Blasi? Se lo stanno chiedendo tutti quanti!

Purtroppo non sono stivali alla portata di tutte le tasche. Per chi si è innamorato di questo paio di scarpe con tacco alto e ad effetto specchio, la cifra da sborsare è a tre zeri.

Gli stivali a specchio dell’ex moglie di Francesco Totti, infatti, costano più di 1000 euro. Le scarpe sono firmate dal brand Le Silla e disegnate da da Enio Silla e Monica Ciabattini.. Gli Andy Boot, per la precisione, costano 1092 euro, ma al momento sono scontati del 40%. Ci possiamo fare un pensierino?